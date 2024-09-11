Bir Gece Masalı 3. bölüm tanıtımı

atv ekranlarında ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, “tüm kategorilerde” dün akşamın çok izlenen yapımı oldu. Dizinin bölüm sonrasında yayınlanan 3. Bölüm tanıtımı şimdiden merak uyandırdı. Dizi ve tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz YouTube’da trendlere girdi.