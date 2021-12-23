Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm 2. Fragmanı izle | Video
Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm 2. Fragmanı izle | Video

Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm 2. Fragmanı izle | Video

23.12.2021 | 14:00

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Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm 2. Fragmanı izle | Video 00:50
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Züleyha ve Hakan’ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova’nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha’ya misilleme yapar ve Betül’le en yakın zamanda evleneceğini söyler. Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret’i üzmemek için Betül’ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret’e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül’le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül’ün yaptıkları Şermin’i de korkutmaya başlar. Betül, Haminne’nin elinden Hakan ve Demir’in fotoğrafını almak isterken Haminne’yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer. Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir? ‘Bir Zamanlar Çukurova’ yeni bölümüyle perşembe 20.00’de atv’de.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler. Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar. Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer. Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir? 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.

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