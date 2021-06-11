Video Bozkır Arslanı Celaleddin 'Bozkır Arslanı Celaleddin' 4. bölüm... 'Celaleddin, savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu' | Video

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 4. bölüm... 'Celaleddin, savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu' | Video

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 4. bölüm... 'Celaleddin, savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu' | Video
11.06.2021 | 23:15

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‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen dördüncü bölümünde, başkente yürümeye karar veren ve kendisine bağlı kuvvetlerle birlikte harekete geçen büyük validesini engellemek isteyen Celaleddin, bir avuç askeri ile koca bir ordunun karşısına dikildi.

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