'Bozkır Arslanı Celaleddin' 4. bölüm... 'Celaleddin, savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu' | Video
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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle 09.06.2021 | 10:53
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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle 01.06.2021 | 16:56
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‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen dördüncü bölümünde, başkente yürümeye karar veren ve kendisine bağlı kuvvetlerle birlikte harekete geçen büyük validesini engellemek isteyen Celaleddin, bir avuç askeri ile koca bir ordunun karşısına dikildi.