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Destan 19. Bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 08.04.2022 | 21:11
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Destan 19.bölüm fragmanı! Destan 19.yeni bölümde neler olacak? 06.04.2022 | 01:25
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DESTAN son bölüm izle! ATV Destan 18. bölüm FULL İZLE | TEK PARÇA | Video 07.04.2022 | 08:22
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Akkız ve Batuga Türklerin Ergenekon’dan çıkış destanını anlattı! | Video 05.04.2022 | 22:36
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Batuga Dağ tahtına oturup han oldu | Video 05.04.2022 | 22:18
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Destan 18. bölüm tanıtımı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 01.04.2022 | 22:53
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Batuga: Benim sütüm de dağım da masumdur | Video 23.03.2022 | 00:17
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Destan'a damga vurdu! Destan'da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor | Video 23.03.2022 | 00:03
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Temur tarafını seçer: Kılıcım da yolum da aksak Tegin’le birdir! | Video 22.03.2022 | 23:01
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Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor | Video 22.03.2022 | 21:50
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Akkız geçmişiyle yüzleşiyor! Akkız, annesinin yaşadığını öğreniyor | Video 16.03.2022 | 00:04
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü soluksuz izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Destan 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Destan 19. Bölüm fragman detayları...