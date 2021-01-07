ABD polisinin kalbinden vurarak öldürdüğü kadının Hava Kuvvetleri Gazisi olduğu ortaya çıktı | Video
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ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına yaptığı baskında öldürülen Ashli Babbitt’in Hava Kuvvetleri gazisi olduğu ortaya çıktı.
ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasını baskınında bir kadın vurulmuş, kadının daha sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı. ABD Kongre Binası'nın içinde göğsünden vurularak öldürülen kadının Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı ortaya çıktı. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, ismi Ashli Babbitt olan kadın, Hava Kuvvetleri'nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisiydi. Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden tırmanırken vurulan Babbitt'i kimin öldürdüğü henüz bilinmezken, Trump destekçileri hayatını kaybeden kadını şehit ilan etti.