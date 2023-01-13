"Ben güzelim, siz çirkinsiniz" diyen TikTok fenomeni, sıraya girmedi, dayak yedi | Video

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılbaşı gecesi düzenlenen etkinliğe katılan bir TikToker, çok güzel olduğunu ve TikTok'da 70,000 takipçisi olduğunu söyleyerek yiyecek ve içecek sırasına girmek istemedi. Israrla sıraya girmeden yiyecek ve içeceğini almaya çalışınca, sırada bekleyen diğer kişilerden dayak yedi.