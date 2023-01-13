Video Dünya "Ben güzelim, siz çirkinsiniz" diyen TikTok fenomeni, sıraya girmedi, dayak yedi | Video

"Ben güzelim, siz çirkinsiniz" diyen TikTok fenomeni, sıraya girmedi, dayak yedi | Video

13.01.2023 | 12:20

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılbaşı gecesi düzenlenen etkinliğe katılan bir TikToker, çok güzel olduğunu ve TikTok'da 70,000 takipçisi olduğunu söyleyerek yiyecek ve içecek sırasına girmek istemedi. Israrla sıraya girmeden yiyecek ve içeceğini almaya çalışınca, sırada bekleyen diğer kişilerden dayak yedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ben güzelim, siz çirkinsiniz diyen TikTok fenomeni, sıraya girmedi, dayak yedi | Video 01:55
"Ben güzelim, siz çirkinsiniz" diyen TikTok fenomeni, sıraya girmedi, dayak yedi | Video 13.01.2023 | 12:20
İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12:13
İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video 12.01.2023 | 17:05
Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu | Video 00:19
Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu | Video 12.01.2023 | 16:49
İspanya’da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı | Video 03:08
İspanya’da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı | Video 12.01.2023 | 15:54
İspanya’da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı | Video 03:08
İspanya’da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı | Video 12.01.2023 | 15:21
Meksika’da metronun vagonu alev aldı | Video 01:50
Meksika’da metronun vagonu alev aldı | Video 12.01.2023 | 15:19
Kosova-Sırbistan sınırında yaşayan Kosovalı Türkler endişeli | Video 06:32
Kosova-Sırbistan sınırında yaşayan Kosovalı Türkler endişeli | Video 12.01.2023 | 14:47
Peru’da hükümet karşıtı protestolar giderek yayılıyor | Video 00:32
Peru’da hükümet karşıtı protestolar giderek yayılıyor | Video 12.01.2023 | 14:47
Stockholm’da PKK alçaklığı! Başkan Erdoğan’ın maketini astılar | Video 00:26
Stockholm’da PKK alçaklığı! Başkan Erdoğan’ın maketini astılar | Video 12.01.2023 | 14:45
ABD’de kimya fabrikasında dev yangın | Video 00:12
ABD’de kimya fabrikasında dev yangın | Video 12.01.2023 | 10:45
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama | Video 01:21
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama | Video 12.01.2023 | 08:49
Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu | Video 00:56
Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu | Video 12.01.2023 | 08:49
Paris’te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı | Video 01:00
Paris’te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı | Video 11.01.2023 | 16:48
Yolcu uçağının motoru alev aldı | Video 00:15
Yolcu uçağının motoru alev aldı | Video 11.01.2023 | 12:18
Zelenskiy, Medvedçuk dahil 4 politikacıyı vatandaşlıktan çıkardı | Video 05:07
Zelenskiy, Medvedçuk dahil 4 politikacıyı vatandaşlıktan çıkardı | Video 11.01.2023 | 11:09
Kuzey Amerika Liderler Zirvesi sona erdi | Video 07:59
Kuzey Amerika Liderler Zirvesi sona erdi | Video 11.01.2023 | 08:45
ABD’de tepki çeken olay! Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti | Video 00:14
ABD'de tepki çeken olay! Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti | Video 10.01.2023 | 14:51
California’daki fırtınada 14 kişi öldü | Video 06:59
California’daki fırtınada 14 kişi öldü | Video 10.01.2023 | 13:42
Peru’daki hükümet karşıtı protestolarda 17 can kaybı daha | Video 04:26
Peru’daki hükümet karşıtı protestolarda 17 can kaybı daha | Video 10.01.2023 | 13:42
SpaceX, OneWeb internet uydularını başarılı bir şekilde fırlattı | Video 04:50
SpaceX, OneWeb internet uydularını başarılı bir şekilde fırlattı | Video 10.01.2023 | 12:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA