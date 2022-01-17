Video Dünya Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu | Video
Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu | Video

Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu | Video

17.01.2022 | 08:23

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Çekya'nın başkenti Prag'da lüks bir saat mağazasına gelen soyguncular, balyozlarla saatlerin bulunduğu bölmelerin camlarını kırarak saatleri çaldı. Hırsızlar, yaklaşık 820 bin euro değerinde saatle kayıplara karıştı.

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