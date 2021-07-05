Hazar Denizi'nde patlamanın meydana geldiği Çamur Volkanı görüntülendi | Video

Hazar Denizi’nde Azerbaycan açıklarında dün patlamanın meydana geldiği Çamur Volkanı görüntülendi.

Hazar Denizi'nde Azerbaycan açıklarında şiddetli bir patlamanın meydana gelmiş, açıklama yapan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirterek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" ifadelerine yer vermişti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, dün Hazar Denizinde patlayan Çamur Volkanının kraterinden görüntüler paylaştı.

Hazar Denizi'ndeki yangının görüntülerinin dün akşam saatlerinde sosyal medyada ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından araştırmalar başlatıldığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İncelemeler sonucu deniz petrol ve gaz üretimi, diğer endüstriyel ve ulaşım altyapı tesislerinde herhangi zararın oluşmadığı belirlendi. Bu sabah erken saatlerde, Bakanlık'a ait bir helikopterin katılımıyla Hazar Denizi'nde keşif uçuşları başladı. Uçuş sırasında, ilk incelemeler sonucunda, denizin Salyan bölgesi istikametinde kıyıdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlı Adası'nda çamur volkanı patladı. Şu anda, yanardağın kraterinde nispeten küçük bir alev gözlemleniyor. Volkan, açık deniz petrol ve gaz altyapısı ve diğer tesislerin yanı sıra insan yaşamı için bir tehdit oluşturmuyor" denildi.