Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı! Faciada can kaybı 141’e yükseldi | Video
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Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki asma köprünün çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Faciadaki can kaybı sayısı 141’e yükseldi.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.
Yaklaşık 230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden açıldığı belirtildi.
Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.