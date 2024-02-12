İsrail’in Refah’taki saldırılarında can kaybı 67’ye yükseldi | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 67’ye yükseldi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in sivilleri bombardıman altında kaçmaya zorlamak için savaşı Refah'a taşıdığı ifade edilerek savaşın genişlemesinin felakete yol açmasından endişe duyulduğu kaydedildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece saatlerinde Refah'ta IDF, istihbarat servisi ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyonda Hamas tarafından rehin tutulan 60 yaşındaki Fernando Simon Marman ve 70 yaşındaki Norberto Louis Har'ın kurtarıldığını duyurmuştu.
İSRAİL'E OPERASYON UYARISI
ABD ve Mısır, yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığı ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların giriş yaptığı tek nokta olan Refah'a operasyon gerçekleştirmemesi konusunda İsrail'i uyarmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin güvenliğini sağlamaya yönelik bir plan olmadan Refah'a askeri operasyon düzenlenmemesi gerektiğini ifade etmişti. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in planladığı askeri operasyonun korkunç sonuçları olacağı belirtilmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
İsrail’in Refah’taki saldırılarında can kaybı 67’ye yükseldi | Video 12.02.2024 | 12:18
04:39
00:13
00:12
07:39
Buzulların arasında kartpostalları andıran ülke: Finlandiya | Video 11.02.2024 | 15:01
00:45
Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi | Video 11.02.2024 | 13:29
02:55
İsrail ve Kudüs’teki protestolarda Netanyahu’ya tepkiler sürüyor | Video 11.02.2024 | 08:28
02:25
Florida’da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü | Video 10.02.2024 | 10:59
00:18
00:58
02:01
Kudüs'te camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı | Video 09.02.2024 | 14:36
01:20
Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 6 yaralı | Video 09.02.2024 | 06:24
02:55
İzlanda’da yanardağ bir kez daha lav ve kül püskürttü | Video 08.02.2024 | 14:03
02:29
California'da fırtınada can kaybı 9'a yükseldi | Video 08.02.2024 | 12:25
00:31
Bağdat'taki saldırıyı ABD üstlendi: "Misilleme yapıldı" | Video 08.02.2024 | 10:29
09:58
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Hamas’ın ateşkes teklifine yorum | Video 08.02.2024 | 06:14
01:39
Azerbaycan halkı Aliyev'in galibiyetini kutluyor | Video 08.02.2024 | 06:15
00:54
Bağdat’taki dron saldırısında ölü sayısı artıyor | Video 08.02.2024 | 06:15
00:32
Filipinler'de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 07.02.2024 | 16:30
00:32
Filipinler'de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 07.02.2024 | 16:19