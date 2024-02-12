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İsrail’in Refah’taki saldırılarında can kaybı 67’ye yükseldi | Video

İsrail’in Refah’taki saldırılarında can kaybı 67’ye yükseldi | Video

12.02.2024 | 12:18

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 67’ye yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine gece saatlerinde düzenlendiği saldırılarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçakları, tankları ve gemilerinin yer aldığı saldırılarda can kaybı sayısının 67'ye yükseldiğini duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Refah'a düzenlenen saldırının İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "soykırım savaşının" ve sürgün girişiminin devamı olduğu belirtildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in sivilleri bombardıman altında kaçmaya zorlamak için savaşı Refah'a taşıdığı ifade edilerek savaşın genişlemesinin felakete yol açmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece saatlerinde Refah'ta IDF, istihbarat servisi ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyonda Hamas tarafından rehin tutulan 60 yaşındaki Fernando Simon Marman ve 70 yaşındaki Norberto Louis Har'ın kurtarıldığını duyurmuştu.

İSRAİL'E OPERASYON UYARISI
ABD ve Mısır, yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığı ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların giriş yaptığı tek nokta olan Refah'a operasyon gerçekleştirmemesi konusunda İsrail'i uyarmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin güvenliğini sağlamaya yönelik bir plan olmadan Refah'a askeri operasyon düzenlenmemesi gerektiğini ifade etmişti. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in planladığı askeri operasyonun korkunç sonuçları olacağı belirtilmişti.

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