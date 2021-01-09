Video Dünya İtalya’da pandemi hastanesinin otoparkında patlama sonrası dev çukur oluştu | Video

İtalya’da pandemi hastanesinin otoparkında patlama sonrası dev çukur oluştu | Video

İtalya’da pandemi hastanesinin otoparkında patlama sonrası dev çukur oluştu | Video
09.01.2021 | 08:32

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İtalya’nın Napoli kenti doğusundaki koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında bu sabah büyük bir çökme meydana geldi. Çökme sırasında park halindeki bazı arabaların açılan çukura düştüğü ifade edilirken, olay sırasında ölüm veya yaralanma olmadığı belirtildi. Yetkililer, çukurun yaklaşık 20 metre derinlikte ve 50 metre genişlikte olduğunu belirtti.

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Napoli kenti doğusunda koronavirüs hastalarının tedavisi için kullanılan Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında sabah erken saatlerde büyük bir patlama sesiyle birlikte çökme meydana geldi. Otoparkta park halindeki bazı araçların devasa çukura düştüğü, ölüm ve yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis, otoparkın altında bulunan gaz borularının patlamış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Patlama sonrası hastanede elektriklerin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği belirtilirken, çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde olduğu açıklandı.

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