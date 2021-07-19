Video Dünya Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'i değiştirme çalışmaları başladı | Video

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'i değiştirme çalışmaları başladı | Video

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'i değiştirme çalışmaları başladı | Video
19.07.2021 | 08:51

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Suudi Arabistan'da ikamet eden hacı adayları sıkı önlemler altında hac ibadetini gerçekleştirmeye devam ederken, Kabe'nin örtüsünü değiştirme çalışmaları bu gece başladı.

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Suudi Arabistan'da ikamet eden hacı adayları sıkı önlemler altında hac ibadetini gerçekleştirmeye devam ediyor. Hacı adayları sosyal mesafeye uyarak Kabe'de ilk tavaflarını yaptıktan sonra Mekke'ye yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Mina'ya geçti. Geceyi Mina'daki steril çadırlarda geçirecek olan hacı adayları, bugün arafat vakfesini gerçekleştirecek. Hac ibadeti devam ederken her yıl olduğu gibi Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, Kabe'nin örtüsünü değiştirme çalışmalarına bu gece başladı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, Kabe'nin örtüsünü değiştirme çalışmalarının bu gece başladığı ve örtünün 200 işçi tarafından değiştirileceği ifade edildi. Suudi Hac Bakanlığı sözcüsü Hisham Saeed ise, korona virüse karşı kararlaştırılan tedbirlerin uygulanması ile Hac mevsiminin planlandığı gibi gittiğini belirtti. Kabe'nin örtüsü her yıl geleneksel olarak Arife günü hacı adayları vakfedeyken değiştiriliyor.

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