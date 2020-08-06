Video Dünya Karnının korkutucu görüntüsüyle tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın | Video

Karnının korkutucu görüntüsüyle tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın | Video

Karnının korkutucu görüntüsüyle tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın | Video
06.08.2020 | 14:39

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Çin'de aniden karnı şişen Huang Guoxian adlı bir kadının 20 kiloya ulaşan karnı, tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

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Çin'in Guizhou bölgesinde Huang Guoxian adlı kadının son iki yıldır nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenle karnı şişmesi tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen karnındaki gizemin çözülemediği ifade edildi. Guizhou bölgesinde küçük bir köyde yaşayan kadının karnındaki büyük kitle sebebiyle yaşamı olumsuz etkilenirken kadın çareyi, sosyal medyadan yardım istemekte buldu.


SOSYAL MEDYADAN YARDIM ELİ BEKLİYOR
Karnındaki 20 kiloluk kitleyle günlük yaşamında zorlandığını belirten kadın, uyumak ve çocuklarıyla ilgilenme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ekonomik durumu kötü olan kadın, sosyal medya yardımıyla bağış toplayıp, tedavi için bir uzmana görünmek istediğini ifade etti.

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