Madagaskar’ı Gamane Kasırgası vurdu: 14 ölü | Video
Ada ülkesi Madagaskar’ı vuran Gamane Kasırga’sında 14 kişi hayatını kaybetti.
Toplamda 36 bin 307 kişinin etkilendiği kasırga nedeniyle evlerde ve yollarda hasar meydana gelirken şiddetli yağışların ardından da yollar sular altında kaldı. Yaklaşık 18 bin 565 kişinin tahliye edildiği açıklanırken fırtınanın vurduğu bölgelerde köylerin merkez ile bağlantısının da kesildiği kaydedildi. Bölgede rüzgarın saatteki hızı 150 kilometreyi bulduğu aktarıldı.
Madagaskar'da geçtiğimiz yıl da Freddy Kasırgası etkili olmuştu. Mozambik ve Malawi'yi de vuran Freddy Kasırgası'ndan bin 434 kişi hayatını kaybetmişti.
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