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OTOMATİK OYNAT
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3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile neler değişecek 09.10.2021 | 13:55
25:58
01:34
12:16
02:38
Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
01:36
Stratejist Yeliz Karabulut: Dolar endeksi 97 seviyesine yönelebilir 04.10.2021 | 12:18
02:53
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu 04.10.2021 | 11:51
01:45
03:18
15:23
SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı 01.10.2021 | 16:24
00:31
Eaton Türkiye Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı 01.10.2021 | 10:40
22:13
'Pandemide mobilya ihracatı yüzde 40 arttı' 30.09.2021 | 09:46
33:30
Makine yatırımında sıra var 29.09.2021 | 19:23
33:30
Makine yatırımında sıra var 28.09.2021 | 10:12
27:04
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı 28.09.2021 | 14:35
11:51
08:08
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: 2021'de 38 halka arz ile rekor kırıldı 28.09.2021 | 11:19
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E-Ticaret platformu Hepsiburada dev bir ekosistem oluşturdu… 28.09.2021 | 10:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Memur ve memur emeklilerinin uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge sorunu çözülüyor. Yapılacak düzenleme ile emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 25'e varan artış olacak. 30 yıllık bir hemşirenin emekli ikramiyesi 149 bin liradan 188 bin liraya yükselecek. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı..