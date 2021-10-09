3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile neler değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Memur ve memur emeklilerinin uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge sorunu çözülüyor. Yapılacak düzenleme ile emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 25'e varan artış olacak. 30 yıllık bir hemşirenin emekli ikramiyesi 149 bin liradan 188 bin liraya yükselecek. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı..