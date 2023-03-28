8,8 milyon emeklinin yararlanacağı teklif komisyonda kabul edildi! En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltildi | Video
En düşük emekli maaşlarına yönelik milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. İşte detaylar....
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