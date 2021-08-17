AdTarget Medya Yönetici Ortağı Metin Güleç "Türkiye'den globale açılmak için bir çok fırsat var önümüzde. Bununla ilgili çalışıyoruz. Türkiye'den çıkmış çok önemli global markalar oldu son yıllarda. Bu herkes için ümit veren bir durum yarattı. Biz de onlardan bir tanesi olabileceğimize inanıyoruz. Grup olarak da, AdTarget Medya olarak da..."