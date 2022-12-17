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Altın fiyatları neden düştü?

Altın fiyatları neden düştü?

17.12.2022 | 12:59

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Aralık ayı Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları geriledi. Düşüş sürecek mi? Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya A Haber'de değerlendirdi.

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