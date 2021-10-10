Altın fiyatları tırmanışa geçti! Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Uzman isim uyardı: "Yeni zirveler görebiliriz" | Video

2021 yılının son aylarına girilirken altın yatırımcısının aklında hep aynı sorular var. Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Alım için doğru zaman ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğünü ve altın borcu olan vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.