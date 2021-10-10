Altın fiyatları tırmanışa geçti! Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Uzman isim uyardı: "Yeni zirveler görebiliriz" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 10.10.2021 | 12:40
01:58
04:07
Tonguç Erbaş: Dünyada enflasyon yükseliş eğiliminde 10.10.2021 | 12:32
02:06
Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor 10.10.2021 | 12:28
27:34
Ekonomik ve yetenekli tabletler geliyor | Video 09.10.2021 | 14:48
08:52
3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile neler değişecek 09.10.2021 | 13:55
25:58
01:34
12:16
02:38
Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
01:36
Stratejist Yeliz Karabulut: Dolar endeksi 97 seviyesine yönelebilir 04.10.2021 | 12:18
02:53
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu 04.10.2021 | 11:51
01:45
03:18
15:23
SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı 01.10.2021 | 16:24
00:31
Eaton Türkiye Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı 01.10.2021 | 10:40
22:13
'Pandemide mobilya ihracatı yüzde 40 arttı' 30.09.2021 | 09:46
33:30
Makine yatırımında sıra var 29.09.2021 | 19:23
33:30
Makine yatırımında sıra var 28.09.2021 | 10:12
2021 yılının son aylarına girilirken altın yatırımcısının aklında hep aynı sorular var. Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Alım için doğru zaman ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğünü ve altın borcu olan vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.