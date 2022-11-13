Video Ekonomi Altın fiyatları yükseliş trendine mi girdi?
Altın fiyatları yükseliş trendine mi girdi?

Altın fiyatları yükseliş trendine mi girdi?

13.11.2022 | 16:17

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B4THENEWS Eğitim Danışmanlık Kurucusu Burak Arslan altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının başını yukarı kaldırdığını ifade eden uzman isim, "Altında ilk reel gerçek hedef 1.810 dolar bandı" dedi.

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