Altın yeniden yükselecek mi? İslam Memiş tahminlerini tek tek sıraladı | Video

Altın fiyatları 2021 yılından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti. Pazartesi günü ABD Merkez Bankası FED'e yönelik beklentilerle toparlanarak ons başına 2 bin 600 dolara yükseldi. Gram altın ise ekim ayında yakaladığı rekorun altında işlem görüyor. ABD seçimleri sonrasında Trump'ın kazanması para ve altın piyasalarında resmen deprem etkisi yaratırken yeni haftada altın fiyatlarındaki yükseliş toparlanmanın ayak sesleri olarak değerlendirildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın için yıl sonu tahminini açıkladı. Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sach ise sarı metale yönelik beklentilerini paylaştı. İşte altın fiyatları için son durum ve piyasalardaki gelişmeler.