Altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın 5 bin TL'ye mi çıkacak? | Video

Altın fiyatları artan belirsizlik ortamından destek olarak rekor seviyeleri test etti. Gram altın serbest piyasalarda 4 bin 681 lira seviyelerini geride bıraktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.