Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: "Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında yıl içerisinde gerek olması halinde bir ara zam daha yapılabileceğini belirtti.