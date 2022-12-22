Video Ekonomi Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: "Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz" | Video
Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan:

Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: "Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz" | Video

22.12.2022 | 12:46

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında yıl içerisinde gerek olması halinde bir ara zam daha yapılabileceğini belirtti.

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