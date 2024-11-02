Bakan Bolat: Dış ticarette Cumhuriyet tarihin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekim ayı ihracatında Cumhuriyet rekoru kırıldığını vurgulayarak "Eylül ayında ve Ekim ayında ihracatta başlayan yükseliş ivmesi kasım ve aralık ayında da yükselecek." ifadelerini kullandı.