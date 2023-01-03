Video Ekonomi Başkan Erdoğan'dan memur ve emekliye müjde: "Yüzde 25 oranında zam uygulanacak" | Video
Başkan Erdoğan'dan memur ve emekliye müjde:

Başkan Erdoğan'dan memur ve emekliye müjde: "Yüzde 25 oranında zam uygulanacak" | Video

03.01.2023 | 15:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan memur ve emekliye müjde: Yüzde 25 oranında zam uygulanacak | Video 01:47
Başkan Erdoğan'dan memur ve emekliye müjde: "Yüzde 25 oranında zam uygulanacak" | Video 03.01.2023 | 15:03
SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! İşte yeni emekli ve memur maaşları! | Video 16:49
SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! İşte yeni emekli ve memur maaşları! | Video 03.01.2023 | 10:21
SON DAKİKA: Enflasyon oranı açıklandı! Aralık 2022 Enflasyon oranı ile TÜFE ne kadar oldu? | Video 01:14
SON DAKİKA: Enflasyon oranı açıklandı! Aralık 2022 Enflasyon oranı ile TÜFE ne kadar oldu? | Video 03.01.2023 | 10:08
SON DAKİKA! Memur zammı 2023 açıklanıyor! Memur maaşları ne kadar oldu? | Video 02:48
SON DAKİKA! Memur zammı 2023 açıklanıyor! Memur maaşları ne kadar oldu? | Video 03.01.2023 | 09:55
EMEKLİ ZAMMI 2023 Açıklanıyor! İşte yeni emeklilik maaşı hesaplama tabloları | Video 06:45
EMEKLİ ZAMMI 2023 Açıklanıyor! İşte yeni emeklilik maaşı hesaplama tabloları | Video 03.01.2023 | 09:54
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ne olacak? EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? | Video 12:49
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ne olacak? EYT’de kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? | Video 02.01.2023 | 12:05
EYT ne zaman Meclis’e gelecek? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? | Video 02:07
EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? | Video 02.01.2023 | 09:27
EYT başvuru süreci nasıl olacak? Emeklilik maaşı nasıl hesaplanacak? EYT’de tüm merak edilenler yanıt buluyor | Video 15:05
EYT başvuru süreci nasıl olacak? Emeklilik maaşı nasıl hesaplanacak? EYT'de tüm merak edilenler yanıt buluyor | Video 01.01.2023 | 16:12
En düşük emekli maaşı için 5400 TL! İşte emekli zammı 2023 hesaplama tablosu | Video 05:03
En düşük emekli maaşı için 5400 TL! İşte emekli zammı 2023 hesaplama tablosu | Video 01.01.2023 | 16:08
Şırnak’ta petrol fışkırıyor! | Video 01:12
Şırnak'ta petrol fışkırıyor! | Video 31.12.2022 | 16:34
Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek | Video 23:36
Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek | Video 29.12.2022 | 15:05
Bakan Nebati: Türkiye, cazibe merkezi haline geldi | Video 12:39
Bakan Nebati: "Türkiye, cazibe merkezi haline geldi" | Video 29.12.2022 | 15:02
EYT’liler SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu | Video 02:36
EYT’liler SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu | Video 29.12.2022 | 11:47
Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı 01:05
Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı 29.12.2022 | 11:27
EYT SON DAKİKA: EYT’de prim borçlanması nasıl yapılır? Prim günü eksik olan ne yapacak? | Video 05:12
EYT SON DAKİKA: EYT’de prim borçlanması nasıl yapılır? Prim günü eksik olan ne yapacak? | Video 29.12.2022 | 10:45
Başkan Erdoğan EYT’lilere müjdeyi verdi: Herhangi bir yaş sınırı olmayacak! | Video 02:17
Başkan Erdoğan EYT’lilere müjdeyi verdi: "Herhangi bir yaş sınırı olmayacak!" | Video 29.12.2022 | 08:53
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi ’Eğitim Hizmeti İhracatı’ CANLI YAYIN izle 00:12
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 'Eğitim Hizmeti İhracatı' CANLI YAYIN izle 29.12.2022 | 08:36
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan EYT’yi bu akşam açıklayacak! İşte EYT açıklamasının saati | Video 01:13
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan EYT'yi bu akşam açıklayacak! İşte EYT açıklamasının saati | Video 28.12.2022 | 17:08
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını gerçekleştirdi | Video 01:38
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını gerçekleştirdi | Video 27.12.2022 | 17:04
SLG Group Kurucusu Osman Yiğit: Lojistik sektörü dünyada bitmek bilmeyecek bir sektördür | Video 04:38
SLG Group Kurucusu Osman Yiğit: "Lojistik sektörü dünyada bitmek bilmeyecek bir sektördür" | Video 27.12.2022 | 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA