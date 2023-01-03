Başkan Erdoğan'dan memur ve emekliye müjde: "Yüzde 25 oranında zam uygulanacak" | Video
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Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı 29.12.2022 | 11:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında önemli açıklamalarda bulundu.