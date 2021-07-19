Begüm Yachting’in sahibi Begüm Doğulu, şirketini kurmaya nasıl karar verdiğini ve hedeflerini anlattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:31
06:26
21:10
Yeme-içme sektörü toparlanıyor 13.07.2021 | 17:08
02:12
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 13.07.2021 | 16:08
02:30
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da bayram etkisi görülüyor 13.07.2021 | 16:06
02:33
Stratejist Mustafa Aşkın: Finansal iletişim önem kazanıyor 13.07.2021 | 16:02
01:48
05:43
05:45
03:47
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsalarda tablo değişebilir 12.07.2021 | 15:34
01:45
Mustafa Keskintürk: Varyantlar piyasaları diri tutuyor 12.07.2021 | 15:30
42:33
Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri 09.07.2021 | 11:06
02:42
22:13
KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaşıyor 07.07.2021 | 09:54
02:59
11:18
02:46
Şirin Sarı: Altın için Fed toplantısı kritik olacak 06.07.2021 | 16:08
01:49
Dolar endeksinde yön ne olacak? 06.07.2021 | 16:05
03:05
Üzeyir Doğan: Borsa İstanbul’da yükselişin devamı için hacim gerekli 06.07.2021 | 16:01
03:44
Enver Erkan: Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüksek kalabilir 06.07.2021 | 15:59
Begüm Yachting’in sahibi Begüm Doğulu, şirketini kurmaya nasıl karar verdiğini ve hedeflerini anlattı.