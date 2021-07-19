Video Ekonomi Begüm Yachting’in sahibi Begüm Doğulu, şirketini kurmaya nasıl karar verdiğini ve hedeflerini anlattı | Video

Begüm Yachting’in sahibi Begüm Doğulu, şirketini kurmaya nasıl karar verdiğini ve hedeflerini anlattı | Video

Begüm Yachting’in sahibi Begüm Doğulu, şirketini kurmaya nasıl karar verdiğini ve hedeflerini anlattı | Video
19.07.2021 | 21:49

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Begüm Yachting’in sahibi Begüm Doğulu, şirketini kurmaya nasıl karar verdiğini ve hedeflerini anlattı.

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