Video Ekonomi Bilişim teknolojilerinde dijital dönüşüm
Bilişim teknolojilerinde dijital dönüşüm

Bilişim teknolojilerinde dijital dönüşüm

01.06.2022 | 15:05

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Bilişim teknoloji sektöründe yukarı ivmenin sürdüğünü belirten BTS Genel Müdürü Nadi Tanca, dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek, “Tüm sektörler bu durumun önemini kavradı” dedi.

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A Para'da yayınlanan KOBİ platformu programında bilişim teknolojileri masaya yatırıldı. Şafak Tükle'nin sunduğu programa katılan BTS Genel Müdürü Nadi Tanca, bilişim teknolojileri sektöründe yukarı yönlü giden ivmenin değişmediğini belirtti. Sektördeki firmaların dijital dönüşümün önemini anladığını söyleyen Tanca, "Özellikle genel ekonomideki ihracata yönelik teşvikler yazılım sektörüne de oldukça faydalı oldu. İvmelenerek devam ediyoruz. Yine göz bebeğimiz olan savunma sanayi sektörü çok iyi gidiyor. Diğer sektörler de yazılımın diğer alanları da dönüşmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

BLOCKCHAIN REVAÇTA
Bilişimle ilgili telekomünikasyon sektöründe gelişim olduğunu vurgulayan Nadi Tanca, "5G ve uzaydan internet bağlantısı yapılması konusunda ciddi ilerlemeler var. Çünkü, haberleşme artık her şey. Önümüzdeki yıllarda bunlara ilişkin yatırımlar devam edecek. Diğer taraftan yapay zeka uygulamaları ve veri toplama her zaman ki gibi artan miktarda önemini devam ettirecek. Blockchain teknolojileri de bu yılın sonu ve önümüzdeki yıllarda oldukça revaçta olacak" şeklinde konuştu.

% 100 YERLİ VE MİLLİ
Bilişim teknolojilerinde yerli ve milli ürünlerin Türkiye'de ve dünyada kullanım oranının gittikçe arttığının altını çizen Tanca, "Bu durumu kendi şirketimizde de görüyoruz. Süper teknolojik bir ürün veya hizmet sunmuyoruz. Fakat, işimizi iyi biliyoruz. İlaç sektörünün gerekliliklerine uygun bir ürünümüz var. Bu ürünümüz yüzde 100 yerli ve milli bir ürün. Bunu daha iyi pazarlayabildiğimiz takdirde yurtdışında da daha iyi satış rakamlarına ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

30 YILLIK DENEYIM
Dijitalleşme tarafında 30 yıllık deneyime sahip olduğunu söyleyen Nadi Tanca, "30 yıl içerisinde birçok dijital dönüşüm projesinin içinde bulundum. Şu anda ilaç sektöründe faaliyet gösteren imalatçıların yüzde 90'ından fazla bir pazar payına sahibiz. Kalite yönetim sistemi yazılımına sahibiz. Bu yazılımla, kalite yönetim süreçlerine eş zamanlı olarak düzgün bir şekilde işlettiğinizde dijitalleşmenin bütün avantajlarını ve bu süreçleri elektronik ortamda takip ederek sağlayabiliyorsunuz" dedi. Bu yıl itibarıyla büyük bir ivme yakaladıklarını aktaran Tanca, "Şu anda ilaç yanında bir takım yan sektörler de var. GNC dediğimiz iyi üretim iyi imalat uygulamaları dediğimiz bir standart var. Bu standarta tabi üretim yapan diğer yerlerde de ürünümüzü yaygınlaştırıyoruz. Gıda takviyesi de bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin en büyük 5 gıda takviyecisine an itibarıyla ürünümüzü verdik. Yurtdışında da Almanya, İspanya, Cezayir, Irak gibi ülkelerle çalışıyoruz" diye konuştu.

MUTFAKLAR YEŞİLE DÖNÜYOR
Mutfak sektöründe son dönemlerde yeni bir dönüşüm ön plana çıkıyor. Yeşil mutfak ile sürdürülebilir ürünler piyasaya sunuluyor. ALBOX Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam değişen ve dönüşen dünyaya sektör olarak ayak uydurmaya çalıştıklarını belirterek, "Süreç içerisinde sürdürülebilirlikle ilgili sektöre imza atmamız gerektiğini düşünerek bir ürün lansmanı gerçekleştireceğiz. Bu ürünle ilgili de aslında hayatımızda yaşadığımız bütün detayları bir mutfakta nasıl organize edilebilmesi gerektiğini ve tüketilen ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili neler yapılması gerektiğine dair çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar sonucunda ayın 4'ünde yapacağımız lansmanla ürünümüz görücüye çıkacak" dedi. Lansmanı yapılacak ürünü firma adına değil de tüm insanlık adına ve dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için çıkaracaklarını kaydeden Sağlam, "Örneğin, mutfakta kendi bitkinizi yetiştirip, yemeğinizi onunla yapacağınız bir mutfak tasarlamış olduk" diye konuştu.

DÜNYAYA SUNACAĞIZ
Öncelikle ürünün teşhir edilerek lansmanının yapılması gerektiğini belirten Olgun Sağlam, "Dünyanın hemen hemen her noktasında bizimle çalışan partnerlerimiz ve bayilerimiz var. Bu uygulamayı ve ürettiklerimizi dünyadaki bütün kullanıcıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da öncelikle ülkemizde tanıtımını yapmak sonrasında da dünyadaki partnerlerimizle tüm tüketicilerin hedefine sunmayı planlıyoruz" dedi.

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