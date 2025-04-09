Video Ekonomi Digicore Yazılım Kurucu Ortağı Fatih Türkay: "Kuluçka firmasından AR-GE merkezine dönüştük" | Video
Digicore Yazılım Kurucu Ortağı Fatih Türkay:

Digicore Yazılım Kurucu Ortağı Fatih Türkay: "Kuluçka firmasından AR-GE merkezine dönüştük" | Video

09.04.2025 | 10:20

Digicore Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş Kurucu Ortağı Fatih Türkay, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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