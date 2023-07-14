Video Ekonomi Emekli ve memur maaş zammı yasalaştı | Video
Emekli ve memur maaş zammı yasalaştı | Video

Emekli ve memur maaş zammı yasalaştı | Video

14.07.2023 | 09:58

Emekli zammı yüzde 25'e yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emekliye zam oranı Meclis'ten geçti. 2023 Temmuz emekli zammı ile beraber milyonların ek ödemeleri de arttı.

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