Emekli ve memur maaş zammı yasalaştı | Video

Emekli zammı yüzde 25'e yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emekliye zam oranı Meclis'ten geçti. 2023 Temmuz emekli zammı ile beraber milyonların ek ödemeleri de arttı.