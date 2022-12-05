Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu | Video

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Emekli zammı ve memur zammı 2023 netleşiyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ile SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Milyonların gelirini artıracak Ocak zammı için 1 veri kaldı. Kesinleşen 5 aylık oranlara göre enflasyon farkı ile emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte en düşük emekli ve memur maaşı hesabıyla memur enflasyon farkı ve tüm meslek gruplarında yeni hesaplama tabloları.