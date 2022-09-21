Video Ekonomi Ev ve mutfak eşyaları sektörü dünyada ilk beşe girdi
Ev ve mutfak eşyaları sektörü dünyada ilk beşe girdi

Ev ve mutfak eşyaları sektörü dünyada ilk beşe girdi

21.09.2022 | 09:58

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Türkiye’nin ihracatçı şirketleri sektörlerini global başarılara taşıyor. 4 milyar dolar ihracat hedefine koşan ev ve mutfak eşyaları sektörü Türkiye’yi bu alanda dünyadaki en büyük beşinci ihracatçı ülke yaptı.

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