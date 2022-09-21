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OTOMATİK OYNAT
21:09
Ev ve mutfak eşyaları sektörü dünyada ilk beşe girdi 21.09.2022 | 09:58
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Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında 16.09.2022 | 11:21
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Yenilenebilir enerji cenneti Türkiye 14.09.2022 | 09:51
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TOGG son paylaşımı merak uyandırdı | Video 12.09.2022 | 17:19
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TOGG 29 Ekim'de seri üretime geçiyor | Video 12.09.2022 | 17:17
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Uzman isim Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da kar satışları alım fırsatı verir 11.09.2022 | 13:28
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Stratejist Halil Reçber: Banka hisseleri yüzde 50 daha ucuz kaldı 11.09.2022 | 13:25
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Transformatör sektörü ikiye katladı 07.09.2022 | 10:15
Türkiye’nin ihracatçı şirketleri sektörlerini global başarılara taşıyor. 4 milyar dolar ihracat hedefine koşan ev ve mutfak eşyaları sektörü Türkiye’yi bu alanda dünyadaki en büyük beşinci ihracatçı ülke yaptı.