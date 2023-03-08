EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT'den yararlanıp emekli olabilir mi? | Video
EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT'den yararlanıp emekli olabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de açıkladı.
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