Video Ekonomi EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT'den yararlanıp emekli olabilir mi? | Video
EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT'den yararlanıp emekli olabilir mi? | Video

EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT'den yararlanıp emekli olabilir mi? | Video

08.03.2023 | 10:44

EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT'den yararlanıp emekli olabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de açıkladı.

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