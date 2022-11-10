EYT şartları ve kapsamı netleşti! Emeklilik için tüm merak edilen sorular yanıt buldu | Video
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Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için artık son viraja girilirken, milyonlarca vatandaşın aklında birçok soru var. EYT şartları ve kapsamı neler? EYT ne zaman çıkacak? EYT yasası ile kimler hemen emekli olabilecek? Emekli olmak için başvuru süreci nasıl olacak? EYT düzenlemesi ile emeklilik zorunlu olacak mı? EYT'linin maaş hesaplaması nasıl yapılacak? Kimler yüksek maaş alacak? EYT'de ilk maaş ne zaman? Sabah.com.tr'den Ekonomist, Gazeteci Mete Dirice tüm merak edilen soruları yanıtladı...