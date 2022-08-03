"Fuarlar Türk ürünlerini dünyaya tanıtacak"

CNR Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Erem, pandemi sonrası fuarcılık sektörünün daha güçlü olarak dönüş yaptığını söyledi. Erem, “Sektör bir süzgeçten geçti. Bu dönemi atlatabilen firmalar daha da güçlü ortaya çıktı” dedi.

APara ekranlarında yayınlanan KOBİ Platformu programında, fuarcılık ve mobilya sektörü masaya yatırıldı. Bora Balar'ın sunduğu programa katılan CNR Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Erem, pandeminin ardından fuarcılık sektörünün eskisinden daha güçlü şekilde döndüğünü ve başarılı olanların yollarına devam ettiğini söyledi. Erem, "Bazı fuarlar ise boyut olarak büyümese de güç olarak birleşti" dedi.

4 YIL ARADAN SONRA İLK FUAR

4 yıl aradan sonra, 3-6 Ağustos tarihlerinde Konfeksiyon Makineleri Fuarı'nı düzenleyeceklerini anlatan Erem, fuara konfeksiyon sektöründen 40 binin üzerinde yerli-yabancı ziyaretçi beklediklerini kaydetti. Mısır, Balkanlar, Arap Yarım Adası, Rusya ve Rusça konuşan ülkelerden çok sayıda ziyaretçi geleceğini aktaran Erem, "Tekstil, Türkiye'nin güzide ihracat pazarlarının önde gelenlerinden biri. Konfeksiyon sektörünün yeni Ar-Ge yatırımları ihracatımızı artırmak için çok önemli. Katma değerli üretim kapasitemiz artıkça ekonomimiz de bu durumdan olumlu etkilenecek" ifadelerini kullandı. Sanal fuarlarla yüz yüze fuarları karşılaştıran Erem, sözlerine şöyle devam etti: "Sanal fuarlarda alıcı ile satıcı arasında güçlü bir iletişim kurulamıyor. İkili ilişkileri ancak yüzyüze iletişimle sağlıyorsunuz. O açıdan birebir fuarların katma değeri daha yüksek." Türkiye'nin Avrupa'nın yeni üretim üssü olma açısından çok güçlü ve rekabetçi bir pozisyonda olduğunun altını çizen Erem, "Bölgedeki en büyük aday Türkiye diyebiliriz. Avrupa'da yaşanacak enerji krizinden en az etkilenecek ülke Türkiye... Dolayısıyla Türkiye üretici olarak çok avantajlı bir konumda" dedi.

DEVLET POLITIKASI OLMALI

Fuarcılık sektörünün devlet politikası haline gelmesi gerektiğinini altını çizen Erem, "Pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri olmasına rağmen fuarcılık yeterli desteği alamadı. Bu durum, fuarcılık sektörü olarak bize kendimizi daha çok anlatmamız gerektiğini gösterdi. Bunu geliştirecek adımlar da atıyoruz" şeklinde konuştu.



LOJISTIK AVANTAJLARI VAR

Türkiye'nin lojistik avantajlarına dikkat çeken Erem, şöyle devam etti: "Fuarcılık açısından Türkiye çok doğru bir lokasyonda bulunuyor. Doğru politikalarla beslenirse Türkiye fuarcılık açısından dünya lideri olabilir. Türkiye'de dünya markası olan fuarlarımız da mevcut. Bu fuarlarımızın Türkiye'de oluşan dengelerden ötürü zarar görmemesi gerekiyor. Bunun için güç birliği yapmalı, dünyaya karşı rekabetçi hale getirip destek olmalıyız. Yani kendi içimizde çatışmayı bırakıp Türkiye fuarcılığını dünyada hak ettiği yere getirmeliyiz."

RUSYA IHRACATI YÜZDE 80 ARTTI

Batının Rusya'ya uyguladığı ticari ambargoyu yorumlayan Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'da İkea gibi Avrupa firmalarının fabrikalarını kapattığını kaydetti. Avrupalı firmaların pazardan çıktıklarını anlatan Gürcan, Rusya'nın Türk mobilyasına yöneldiğini ifade etti. Gürcan, "Bu fırsatı lehimize çevirmemiz gerekiyor. Sektör bunun bilincinde, çeşitli görüşmeler yapılıp ziyaretlerde bulunuluyor. Önümüzdeki yıl fuarı da Rusya üzerine kurgulamayı düşünüyoruz. Üst segment mobilyacılarımız, özellikle İtalya'nın boşluğunu doldurmak için görüşmeler yapıyor" dedi. Rusya'ya mobilya ihracatının 6 ayda yüzde 80 arttığını aktaran Gürcan, "Tüm sektörlerde olduğu gibi mobilyacılık sektörü olarak bizim en önemli hedefimiz katma değerli ürünler satmak. Rusya bizim içim vazgeçilmez bir pazar. Burayı kazanmamız sektörümüz için ciddi bir avantaj sağlayacak" sözlerini kaydetti.

AFRİKA'YA GÜÇLÜ AÇILIM

Afrika'da sektörel fuarlar düzenlediklerini anlatan Serhan Erem, "Özellikle Ruanda'da güçlüyüz. Ruanda Afrika'nın en güvenli ikinci ülkesi. Ulaşımı çok kolay. Biz burada Afrika pazarının tüm alıcılarını hedefleyecek sektörel fuarlar gerçekleştiriyoruz" dedi. Buradaki ilk fuarlarını 18 Ağustos'ta açacaklarını anlatan Erem, "Türkiye'nin yanı sıra, İtalya, Bangladeş, Mısır ve çeşitli ülkelerden katılımcılarımız var. Hazır giyim, ayakkabı ve deri fuarı yapacağız. Ardından yapı, inşaat malzemeleri, mobilya, ev tekstili, yatak ve tarım makineleri fuarlarını yapmayı planlıyoruz. 2023 ajandamız hazır" diye konuştu.

TÜRKİYE MOBİLYASI DÜNYADA ÖN PLANDA

'Türkiye Mobilyası' kavramının dünyada ön plana çıktığını anlatan MOBSAD Başkanı Gürcan, "Pandemi ile birlikte coğrafi konumumuzdan dolayı daha da öne çıktık. Fuarlarımızla kendimizi daha çok tanıtırsak her yıl birkaç basamak büyüyerek, hem üretim hem dizayn hem de ihracat rakamları konusunda adımızdan söz ettirmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.