Girişimlerin % 90’ı 5 yılda yok oluyor

Türkiye’de günde 14 binden fazla girişimcinin bir hayal kurarak yola çıktığını anlatan Scaleup Company Avrupa Ortağı Nejdet Pamuk, “Ancak bunların yüzde 90’ı 5 yılda yok oluyor. Doğru strateji çok önemli” diye konuştu.

A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında girişimcilik ve züccaciye sektörleri masaya yatırıldı. Bora Balar'ın sunduğu programa katılan Scaleup Company Avrupa Ortağı Nejdet Pamuk, girişimcilik ekosistemini ve nasıl geliştirilebileceğini anlattı. Girişimci olmanın devamlılık, süreklilik ve destek istediğini söyleyen Pamuk, Türkiye'deki eğitim sisteminin ve endüstrinin girişimcilere ciddi destek olması gerektiğini belirtti.

DAHA FAZLA DESTEK SAĞLANMALI

Girişimcilere daha fazla destek sağlanması gerektiğinin altını çizen Pamuk, "Girişimcilik camiasını destekleyecek ve büyütecek insanlar olmalı. Bizim amacımız bu farkındalığı yaratmak. Başarılı ve başarısız olmuş, belli şirketleri belli seviyelere getirmiş kişilerle birlikte çalıştık. Bizim için önemli olan başarının metodolojisini ortaya çıkartmak. Biz girişimcilere destek olmak istiyoruz" dedi.



GÜNDE 14 BINDEN FAZLA

Girişimcilerin başlangıçta güzel bir rüyalarını olduğunu ve o rüyayı gerçekleştirebilmek için hızlı bir başlangıç yaptıklarını anlatan Pamuk, "Girişimciler

etraflarından destek bulamıyor. Her gün 14 binden fazla girişimci bir hayal kurarak yola çıkıyor ama yapılan araştırmalara göre yüzde 90'ı beş yıl içinde yok oluyor. Bu gerçekten üstünde durmamız gereken bir konu" diye konuştu. Scaleup Company olarak girişimcilerin görülmeyen ve beklenmeyen engellere karşı farkındalığını artırmayı hedeflediklerini aktaran Pamuk, "Bu bir kültür, bir süreç. Biz Türkiye'deki girişimcilere bu farkındalığı yaratmak istiyoruz. Çok daha fazla uluslararası başarı elde etmeleri için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

DOĞRU STRATEJİ ÇOK ÖNEMLİ

Girişimcilerin kendi kültürlerine uygun, doğru kişilerle çalışarak en büyük engelleri aşabileceğine değinen Nejdet Pamuk, şöyle devam etti: "Durun ve düşünün. Şu an sizinle çalışan insanlardan yüzde kaçını yeni bir iş kurduğunuzda tekrar işe alırsınız? Kimlerle devam etmek istersiniz veya kimlerle istemezsiniz? Bu çok önemli, çok iyi düşünün. Biz girişimcilerle bunları da netleştirmek istiyoruz. Doğru stratejiyi oluşturmak çok mühim. Benim bir rüyam var deyip ilerlemek olmaz. En az 15-20 yıllık bir strateji oluşturulması gerekiyor. Ve bu stratejiyi çok iyi anlayan bir ekip olması lazım."

RUSYA'DAN ÇOK TALEP ALIYORUZ

ÖKSÜZ, Ekim ve Ocak ayında da Rusya'ya gideceklerini belirterek, "Bir ticari heyet düzenleyeceğiz. Orada 25 tane firma ile görüşeceğiz. Rusya'dan

çok fazla talep alıyoruz. Avrupa'daki birçok firma oradaki fabrikalarını kapatmış durumda. Üretim ve ihracat yapmıyorlar. Dolayısıyla bu alımların çoğu ülkemiz üzerinden gerçekleşiyor. Ticaret Bakanlığımızın bize çok büyük destekleri var, onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. İngiltere, Kanada

ve Nijerya'yı ticari heyet listelerine aldıklarını anlatan Öksüz, önümüzdeki yıl içerisinde yine ticari heyetler düzenleyeceklerini belirtti. Öksüz, "Ülkemizde üreticilerimizi bizim ürünlerimize ilgisi olan ülkelere sürekli yönlendirme çalışması içindeyiz. Yeni iş imkânlarının açılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ZÜCCACİYEDE DÜNYADA SEKIZINCIYIZ

TÜRKIYE züccaciye sektörünün Afrika'daki çalışmalarını anlatan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, dünyadaki züccaciye

sektörü, Türkiye'nin bulunduğu yeri ve ihracat hedefleri ile ilgi bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl dünyada züccaciye sektöründe 290 milyar dolarlık ciro gerçekleştirildiğini söyleyen Öksüz, "Türkiye ise 6.1 milyar dolar ciro ile dünya züccaciyeler liginde sekizinci sırada. 2020'de 10'uncuyduk. Hızla ilerleme kaydediyoruz hedefimiz üç yılda ilk beşe girmek" dedi. Öksüz, Afrika'daki ihracat ve ticaret bağlantılarının nasıl şekilleneceğinden bahsederek, yurtiçi-yurtdışı fuarlar ve ticaret heyetlerinin çok önemli olduğuna değindi. Bu yılki fuarlarını 15-18 Eylül'de TÜYAP'ta gerçekleştireceklerini söyleyen Öksüz, fuarın dünyada ilk beş içerisinde yer aldığını söyledi. Öksüz sözlerine şöyle devam etti: "Seçtiğimiz hedef pazarlara yurtiçindeki önemli firmalarımızı götürüp oradaki alıcılarla buluşturma kararı aldık. Bunun ilk bacağı olarak da şu anda Kenya'dayız."

Öksüz, "Kenya'nın büyüme oranı yüzde 5.4. Gerçekten büyüyen bir ülke. ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'in yer kapmak için mücadele ettiği bir bölge.

Geçen yıl züccaciye sektörünün 115 milyon dolarlık alım yaptığı bir ülke Kenya" diye konuştu.