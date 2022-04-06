Video Ekonomi 'Güçlü gelecek KOBİ’yle gelecek'
'Güçlü gelecek KOBİ’yle gelecek'

'Güçlü gelecek KOBİ’yle gelecek'

06.04.2022 | 09:40

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“Güçlü gelecek KOBİ’yle gelecek” diyen Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Müdürü Lokman Avcı, Türkiye’deki şirketlerin hızlı bir dijitalleşme süreci yaşadığını söyledi

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Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Müdürü Lokman Avcı A Para'da yayınlanan 'KOBİ Platformu' programında Bora Balar'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'deki şirketlerin hızlı bir dijitalleşme süreci yaşadığını belirten Avcı, Türkiye'de dijital kullanıcıların sayısının hızla arttığını ifade etti. KOBİ'lere yönelik oluşturdukları dijital eylem planından bahseden Avcı, şunları kaydetti: "Dijitalleşme hemen her sektörü yakından ilgilendiriyor. 2021'de dijital bankacılık kullanıcı sayısı 78 milyon olarak gerçekleşti. 2020'de bu rakam 68 milyon civarında idi. Yüzde 18'lik bir artış yaşandı. Ayrıca geçen yıl açıklanan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm paketiyle müthiş bir ivme kazanıldı." Kuruldukları günden bu yana dijitalleşmenin hep ilk sırada yer aldığını belirten Avcı, "KOBİ Bankacılığı Müdürlüğü'nün temel iş varsayımı '4 İ' üzerine kurduk. Açmak gerekirse; istihdam, ihracat, imalat ve inovasyon… Bu kapsamda kendimizi teknoloji alanında en güçlü KOBİ bankası olarak konumlamak istiyoruz" dedi. Kurdukları Ar-Ge merkezi hakkında da bilgi veren Avcı, şunları söyledi: "Finans teknolojileri ve yazılım alanındaki genç girişimcileri desteklemek istiyoruz.



Biz Ar-Ge merkezimizin felsefesini bu potansiyele göre planladık. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile de yakın zamanda 120 genç girişimcimize destek olduk. Ayrıca Bilişim Vadisi'nde merkezi olan tek bankayız ve KOBİ'lerimiz için yakın zamanda devreye alacağımız KOBİ dijital platformunun hazırlığı içerisindeyiz. KOBİ'lerin finansman ihtiyacını dijital enstrümanlarla çözebilmelerini sağlayacağız. Ayrıca çok yakın zamanda esnek ödeme imkânları sunan ticari kart projemizi de KOBİ'lerimizin hizmetine sunacağız. Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ'lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için djitalleşmeye ve bankalara her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren Editör: Metin CAN - Tasarım: Zeynep GÖLLÜ KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." Avcı bir diğer önemli projelerini ise şu sözlerle açıkladı: "KOBİ'ler için Garantili Fon Transferi'ni hayata geçiyoruz. Bu, alanında ilk ve yeni nesil bir ödeme sistemi. Bu bizim sektöre bir armağanımız. Bu sistemle vadeli ödemelere nakit özelliği getirdik. Yani bir müşteri satın alacağı malı vadeli şekilde satıcıya ödeyerek banka garantisi ile ticaretini güvenle yapabiliyor. Tüm bunları neden yapıyoruz? Bizim burada bir sloganımız var: Güçlü gelecek KOBİ'yle gelecek. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz. Farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz."

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