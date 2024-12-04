Her geçişte kazandıran ZIP Rota kampanyası başladı!
Her geçişte kazandıran ZIP Rota kampanyası başladı! Zamandan ve yakıttan kazandıran Avrasya Tüneli, 8. yıl dönümünde kullanıcılarına 4.000 TL’ye varan ödüller kazandırıyor! Siz de hemen Avrasya Tüneli mobil uygulamasını indirerek, ZIP Ödül Programı'na üye olun, ZIP Rotasında hedefleri tamamlayın. 5 geçişe 500 TL, 10 geçişe 1000 TL, 20 geçişe 2000 TL, 30 geçişe 3000 TL ve 40 geçişte 4000 TL değerinde market, yakıt, giyim alışverişlerinizde geçerli hediye çeki kazanın.
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