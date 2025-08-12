Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: "Takı alanında dünyanın en iyisiyiz" | Video
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:57
08:49
02:05
28:57
8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 10.08.2025 | 15:21
02:41
08:20
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 05.08.2025 | 14:45
04:55
09:45
14:16
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video 04.08.2025 | 10:33
04:42
01:27
Antalya ve İstanbul Havalimanlarından 4 rekor birden | Video 03.08.2025 | 14:01
07:06
Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açıldı | Video 03.08.2025 | 08:51
02:19
07:09
SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video 02.08.2025 | 13:12
01:35
19:18
00:51
Bakan Kurum’dan deprem bölgesindeki müteahhitlere 24 saat uyarısı | Video 21.07.2025 | 11:14
03:24
04:49
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? | Video 16.07.2025 | 16:18