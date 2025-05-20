Kasko fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Hangi araçlara hangi kaskolar yapılmalı? | Video

Geçtiğimiz yıllarda bir hayli yüksek seyreden ve sürücülerin fiyatlardan şikayetçi olduğu kaskoda rüzgar tersine döndü. Ayrıntıları Otomotiv Uzmanı Mustafa Anaçal anlattı.