"Kira yasası" geliyor! 8 milyon kiracıya koruma kalkanı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yasal çalışmayla vatandaş yüksek kiraya mahkûm edilmeyecek. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için kiracıya koruma kalkanı geliyor. Yüzde 25 sınırı uzatılacak, fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak. İşte fahiş kiraya karşı atılacak önemli adımlar.
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