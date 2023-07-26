KOBİ çalışanlarına özel sigorta 'Oksijen Plus' 26.07.2023 | 08:33 KOBİ’lere özel poliçe sunan ‘Oksijen Plus’ın maliyetler sebebiyle özel sigorta alamayan KOBİ çalışanları için büyük avantaj olduğunun altını çizen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Türkiye’de bir ilk” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ortak çalışma yapan Maher Holding, KOBİ çalışanlarına özel bir sigorta paketi ortaya çıkarttı. Sigortalılığın giderek önem kazandığı son günlerde KOBİ'lerde çalışanlarını sigortalı yapmak için harekete geçiyor. A Para'da Uğur Korkmaz'ın sunduğu KOBİ Platformu programına konuk olan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar TOBB'a üye KOBİ'lere özel hazırlanan 'Oksijen Plus' hakkında konuştu. Yaşar, ürünün birden fazla sağlık bazlı teminat içerdiğini söyledi. Yaşar, "TOBB'a üye KOBİ'lerimiz çalışanları için 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' teminatı alabilecekleri gibi öncesinde; kanserden kalp krizine kadar 35 tane kritik hastalığı kapsayan belli limitlerle alabilecekler. Çalışanlar bu hastalığa yakalandıklarında bu tazminat otomatikman ödeniyor. Tedavi masrafları eğer bu ödenen limitin üzerine çıkacak olursa da 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' kapsamında yatarak karşılanacak hastane masraflarını da limitsiz olarak poliçe süresince karşılıyor" diye konuştu.

ÇOCUKLAR DA TEMİNAT ALTINDA

Ürünün içinde 'Ferdi Kaza Sigortası' olduğunu da belirten Yaşar, KOBİ çalışanlarından trafik kazası ya da herhangi bir iş kazası geçiren olursa seçilen poliçe limitleri kapsamında tazminat ya da sakatlık tazminatı alabileceğini belirtti. Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü: "Ürünümüz ile Türkiye'de ilk defa; 30 günlükten 21 yaşına kadar olan KOBİ çalışanlarının çocukları bebek kanseri veya bir kazaya bağlı olarak fonksiyon kaybını da teminat altında bulunduruyor. Ürünün fiyatları da 369 TL'den başlıyor."

İŞLETMELER SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI

Türkiye'de KOBİ'lerin geldiği nokta ile ilgili konuşan Yaşar, "Şu anda 3 milyon 300 bin civarında KOBİ var. Bunların yüzde 97'sinin cirosu 1 milyon TL'ye kadar. Cirosu, 8 milyon TL'ye kadar olan KOBİ sayısı ise 190 bin, 40 milyon TL'ye kadar olanlar 31 bin adet. 40 milyon TL'nin de üzerinde ciroya sahip işletmelerin sayısı da 5 bin 250 civarında. Bu rakamların içinde sigortalı KOBİ oranı oldukça düşük. Yüzde 30-40 civarında oranlar var bunların da çoğu araç sigortasında yoğunlaşıyor. Bizim işletmelerimizin sürdürülebilir olmasına ihtiyacımız var. Bunun için çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.

DEPREMİN MALİYETİ 2 TRİLYON TL

Son günlerde tartışılan ek vergi artışlarının sigortalılık oranının daha yüksek olması halinde hiç olmayacağını ya da daha az olacağını vurgulayan Yaşar, her türlü felakete karşı sigortalılık oranının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Yaşar, "Yaşadığımız deprem felaketinin ülkemize ekonomik maliyeti 2 trilyon TL. Bu kayıpların 100 milyar TL'lik kısmının sigortalı olduğu değerlendiriliyor. Bu sayının 55.5 milyar TL'si ödenmiş durumda. Sigortalılık oranı daha fazla olsaydı, sigorta şirketlerinin de çok daha fazlasını ödeyecek kapasitesi vardı ve böylelikle ek vergiler de gelmeyebilirdi, devletimizin üstüne bu kadar yük binmeyebilirdi" şeklinde konuştu.