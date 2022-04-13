Video Ekonomi KOBİ’lere 47 milyarlık kaynak sağladık | Video
KOBİ’lere 47 milyarlık kaynak sağladık | Video

KOBİ’lere 47 milyarlık kaynak sağladık | Video

13.04.2022 | 12:43

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KOBİ’lerin finansmandan yeterli pay alamadıklarını anlatan Denizbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Eskiduman, “Mart itibarıyla sağladığımız 47 milyarlık kaynağı yılsonunda % 50 artıracağız” dedi.

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A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu'nda, KOBİ'lerin finansmana erişimde sağlanan kolaylıklar masaya yatırıldı. Şafak Tükle'nin sunduğu programa konuk olan Denizbank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, Türkiye genelinde 4 milyondan fazla işletmenin olduğunu belirterek, "Bu işletmelerin yüzde 99'u KOBİ. Bunlar ekonominin bel kemiği. İstihdamın yüzde 72'sini oluşturuyorlar. Bu segmente verilen nakdi kredi büyüklüğü 1.2 trilyonun üzerinde" dedi. Finansmandan KOBİ'lerin aldıkları payın doğru orantılı olmadığına işaret eden Eskiduman, "Baktığımızda bu oranın çok altında bir pay alıyorlar. Ekonomiden daha fazla pay almaları için çeşitli programlar var. Özellikle KGF oranlarıyla bu sektör pozitif ayrıştırılıyor. KOSGEB kapsamında da çeşitli imkânlar sağlanıyor. Maalesef, ekonomiye sağladıkları istihdam ve katma değer ölçüsünde finansmandan pay alamıyorlar ama bizde bu rasyoyu KOBİ'ler yönüne çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

YÜZDE 50 ARTACAK
Mart ayı itibarıyla KOBİ'lere Denizbank olarak 47 milyar liralık kaynak sağladıklarını aktaran Engin Eskiduman, "Toplam büyüklüğümüz içerisinde yaklaşık yüzde 24'lük bir orana tekabül ediyor. Yılbaşından bu yana hızlı bir gelişim var. KOBİ'lere sağlanan imkânlarla ilgili pozitif ayrıştırmalar da yaptık. Yılbaşından bu yana bu segmentte yüzde 10 büyüme sağladık. Bu yıl KOBİ'lerin daha fazla pay almasını sağlayacak çalışmalarımız olacak. Sağladığımız kredileri yılsonuna kadar yüzde 50 artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

EKONOMININ LOKOMOTIFI
KOBİ'lerin ekonominin lokomotifi olduğunun altını çizen Eskiduman, "Daha güçlü hale gelmeleri için sağlayacağımız finans ve finans dışı destekler olacak. Bu segmentin kredi ihtiyacını iki temel çerçevede ele almak lazım. İşletme sermayesi ihtiyacı çok önemli. Son dönemde dünyada fiyatlar genel düzeydeki artışın gidişatına baktığımız zaman gerçekten tüm KOBİ'lerin bu işletme sermayesi ihtiyacına yoğun talep var. Buraya destek sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca uzun vadeli yatırım kredilerinde de biz, onların nakit döngüsüne uygun finansman olanaklarını hızlı ve erişilebilir şekilde ihtiyaçlarına sunmaya çalışıyoruz" dedi. Dış ticaretin son dönemde hızlı geliştiğine de vurgu yapan Engin Eskiduman, şöyle devam etti: "Gerek lojistik imkânların artması, e-ticaret platformlarının gelişmesi uluslararası ticarette de KOBİ'lere önemli bir gelişim alanı fırsatı sunuyor. Burada da müşterilerimize uzman kadrolarımızla hizmet vererek hem onların ticari faaliyetlerinde ve finansman ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz."

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