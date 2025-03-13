Koray Sezginer Akademi Kurucusu Koray Sezginer: "Özellikle TYT üzerine çalışıyoruz" | Video

Koray Sezginer Akademi Kurucusu Koray Sezginer, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Çocuklara yönelik testler hazırlayan yayınların genel olarak birbirinin aynısı olduğunu belirten Sezginer, müfredatla ilgisi olmayan, fazla bilgi içeren yayınlardan farklı ve her seviyeden öğrencinin rahatlıkla çözebileceği kitaplar hazırladıklarını aktardı.