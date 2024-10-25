"Online sistemle yüz binlerce kişiye ulaşmayı hedefledik"
Part time çalışanların istihdamına yönelik yazılım hazırlayan 'Part Time' şirketi Kurucu Ortağı Mehmet Kamil Topal "Online sistemle yüz binlerce kişiye ulaşmayı hedefledik"
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