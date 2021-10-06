Video Ekonomi PAGEV Başkanı Eroğlu: "Poşet geliri markete değil, geri dönüşüme aktarılmalı" | Video
PAGEV Başkanı Eroğlu:

PAGEV Başkanı Eroğlu: "Poşet geliri markete değil, geri dönüşüme aktarılmalı" | Video

06.10.2021 | 10:54

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Geri dönüşüm konusunda vatandaşın bilincini artırmak için çalımalar yapıldığını belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Alışveriş poşetlerinin markete kalan geliri de geri dönüşüme aktarılmalı” dedi.

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A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında plastik sektöründe özellikle poşet kullanımıyla ilgili tüketici bilincini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar ele alındı. Hande Özdemir Gül'ün sunduğu programa konuk olan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, birkaç yıl önce alışveriş noktalarında poşetlerin parayla tüketiciye sunulması için kanun düzenlendiğini hatırlatarak, "Amaç şuydu; bilindiği gibi poşetler çok hafif ve uçabilen malzemeler. Çöpe atılmadığı takdirde çevre kirliliğine neden oluyor. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu düzenlemeyi hayata geçirerek tüketim kısıtlamasını sağladı. Poşetlerin satıldığı perakende satış noktalarında çok ciddi bir azalma oldu. Bizim özellikle plastik sektörü olarak beklentimiz, plastiklerin bilinçli tüketilmesi ve özellikle de atık haline geldikten sonra geri dönüştürülmesiydi" dedi.

İKİ NOKTA ÖNEMLİ
Yavuz Eroğlu, bu noktada iki önemli nokta olduğuna dikkat çekerek, şunları anlattı: "Bir tanesi, çözüm yolu olarak depozito vb. sistemlerin kullanılmasının katkı vereceğini düşünüyorduk. İkincisi de alışveriş poşetlerinin bilinçli tüketimiyle alakalı elde edilen gelirin marketlere değil de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geri dönüşümü artırmak üzere yürüttüğü projelere harcanmasıydı. Son üç senede her sene poşet fiyatının artması gerekiyordu. Ancak bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerle bu fiyatın artmaması bunun yerine de artan kısmın sadece bakanlığa giden kısmın olması, marketlere giden kısmın da azalması talebimiz vardı. Bu uygulamaya geçti. Umuyoruz ki önümüzdeki sene marketlere alınan bedelin hiçbir kısmı kalmayacak."

SEKTÖRE HAMMADDE GİRER
Plastiklerin değerinin geri dönüştürüldüklerinde ortaya çıktığını belirten Yavuz Eroğlu, "Biz tüketici olarak onları kullanıyoruz. Bundan sonra geri dönüşümü önemli. Türkiye'de çok güçlü bir geri dönüşüm endüstrisi var. Bu endüstri de atık bulmakta zorlanıyor. Atık yönetim sistemiyle geri dönüşüme verdiğimizde sektöre hammadde sağlamış oluyoruz" dedi. Eroğlu, bu konuda yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "Toplanan atık plastik poşetlerin geri dönüşümüyle alakalı sektörün güçlenmesi adına bir takım çalışmalar var. Türkiye'de kaynağında ayrı toplama sisteminin geliştirilmesi, poşet dahil tüm plastiklerin geri dönüşümüne katkı verecek. Depozito sistemi, 2022 yılında devreye giriyor. İlk başta şişelerde başlayacak. Türkiye'de her yıl 20 milyara yakın şişe tüketiliyor. 9 milyarı da pet şişelerden oluşuyor. Bunların geri dönüşümüyle birlikte Türkiye'de bir bütün olarak geri dönüşüm anlamında ekonomiye katkı yapacağız. Ayrıca atıklarımızı geri dönüştürerek çevremizi de koruyacağız."

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