Papara sticker card, nakitsiz toplum hedefine yeni bir katkı sunuyor

Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi Papara ve global teknoloji şirketi Mastercard, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştıran yenilikçi bir çözüm için güçlerini birleştirdi. İki şirketin iş birliğiyle geliştirilen Papara Sticker Card, temassız ödemelerde hız, güvenlik ve erişilebilirliği yeni bir seviyeye taşıyor. Kullanıcılar, Papara Sticker Card ile cüzdana veya uygulamaya ihtiyaç duymadan, tek adımda temassız ödeme yapabiliyor.