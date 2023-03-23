Ramazan'da et fiyatları sabitlendi! İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? | Video

İstanbul'da Ramazan ayında et fiyatları sabitlendi. Peki fiyatlarda son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fırsatçılara uyarılarda bulundu..