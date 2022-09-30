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OTOMATİK OYNAT
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Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak 30.09.2022 | 16:31
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Pandemi sonrası fuar atağı 30.09.2022 | 15:52
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Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video 29.09.2022 | 15:33
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TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video 28.09.2022 | 11:11
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KOBİ bankacılığında dört "İ" dönemi "İmalat, ihracat, inovasyon ve istihdam" 28.09.2022 | 11:04
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Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir 27.09.2022 | 15:56
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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
Türkiye savunma sanayisi ihracatında yeni bir rekora hazırlanıyor. 2021’de 3.2 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, bu yıl 4 milyar doların üzerine çıkacak. Sektörün toplam cirosu ise 11 milyar doları aştı.