SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olur? Asgari ücrette 'enflasyon' vurgusu! | Video
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Son dakika haberi: Asgari ücret zammı hesaplama işlemleri yıl sonuna kısa süre kala hız kazandı. Konu ile ilgili Başkan Erdoğan ve Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bakan Bilgin, bir son dakika açıklamasında bulunarak ocak zammı ile netleşecek asgari ücreti belirlemede yeni bir uygulama gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu noktada milyonlarca işçi ve işveren yeni zam oranı için araştırmalarını hızlandırdı. 4 aylık enflasyon oranı geride kalırken zamlı asgari ücret hesaplamaları başladı. Peki, 2023 Ocak’ta yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 asgari ücret zammı son durum…