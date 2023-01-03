SON DAKİKA: Başkan Erdoğan memur ve emekli ek zam oranını açıkladı! İşte yüzde 25 zamlı yeni maaşlar! | Video

Emekli zammı 2023 son dakika haberleri... SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı refah payı ile belli oldu. Başkan Recep Tayyip Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı ile yeni emekli zammı için açıklamada bulundu. Buna göre 2023 yılının ilk yarısı için emekli zammı refay payı artışı ile yüzde 25 oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekliye zam oranı yüzde kaç oldu? İşte 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuyla beraber milyonların en çok merak ettiği emeklilik maaşı hesaplama tabloları...